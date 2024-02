Ha un grave incidente mentre è incinta | Michela Valdés muore dopo 18 mesi di agonia

Incidente sul lavoro questa mattina attorno alle 10.30 in un cantiere edile allestito in viale Morin a Forte dei Marmi, in Versilia, provincia di Lucca. Un solaio su cui erano a lavorare 4 operai avre ...A Perca un camper si è scontrato con una Mercedes. Gli altri due feriti, non gravi, ricoverati a Brunico. Illesa la famiglia che viaggiava sul camper ...Incidente sul lavoro questa mattina, 13 febbraio 2024, alle 10.30 in un cantiere edile allestito in viale Morin a Forte dei Marmi, in Versilia, provincia di Lucca ...