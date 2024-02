Guidonia | il nuovo strepitoso show di successo 2024 | del grande Imperial Royal Circus

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 13 febbraio 2024) Arriva aildi, del famoso ed entusiasmante, tra i più grandi mai visti, il colosso italiano con 100 esemplari dal 16 al 25 febbraio ilda sold out, in via Tiburtina (angolo via A. De Gasperi, vicino centro commerciale). Attrazioni mai viste in Italia: trapezisti, giocolieri, acrobati, attrazioni esotiche, dall’elegante giraffa ai reali, ai giganti della savana, un colosso che vanta 100 esemplari, artisti internazionali, esibizioni estreme con il globo di metallo e i motociclisti spericolati e la ruota della morte con artisti sudamericani e tanto divertimento con loman più amato, ...