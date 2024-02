Guido Crosetto ricoverato d’urgenza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Il ministro della Difesa,, è statonella notte per una sospetta pericardite. "A seguito di un dolore perdurante da lunedì mattina – si legge in una nota della Difesa – il ministrosi è presentato (solo e a piedi) al pronto soccorso del San Carlo di Nancy di Roma, con forti dolori al petto. È immediatamente monitorato e poi sottoposto a una coronarografia. Non ci sono notizie sulle cause ma fonti ospedaliere dicono potrebbe trattarsi di una pericardite". Cos'è la pericardite? La pericardite è l'infiammazione del pericardio, ovvero quella struttura, formata da due membrane separate da un sottile strato di liquido, che avvolge, sostiene e protegge il cuore. In presenza di pericardite, le membrane si infiammano e può ...