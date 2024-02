Guido Crosetto e la pericardite | Francesco Fedele San Raffaele Montecompatri | le possibili cause

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Il dolore al petto in una persona del sesso e dell'età del Ministro della Difesa”, spiega il professor, Responsabile Riabilitazione Cardio-Respiratoria del Sandi Montcompatri in merito alle notizia di stampa sulla condizione clinica di, “ha frequentemente come causa una malattia coronarica che può portare ad ischemia o infarto miocardico soprattutto quando sono presenti fattori di rischio. Tuttavia in periodo influenzale e in era Covid non si può escludere, come anche già accennato da alcuni colleghi, una infezione virale a carico del pericardio che può manifestarsi sempre con dolori al petto anche se con caratteristiche particolari quali le modificazioni di intensità con gli atti del respiro e la presenza di alterazione febbrile”.