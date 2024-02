Guido Crosetto | chi sono i 3 figli del ministro

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nella notte del 13 febbraio 2024è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per probabile pericardite. Prima si è presentato da solo al Pronto Soccorso del San Carlo di Nancy a Roma, e nelle ore successive il dolore è peggiorato, richiedendo l’intervento immediato del personale ospedaliero. Politico italiano, attualedella Difesa, è nato a Cuneo il 19 settembre 1963: è stato sposato due volte, la prima con una pallavolista originaria della Repubblica Ceca (dall’unione è nato uno nel 1997) e nel 2015 è convolato a seconde nozze con Gaia Saponaro, con cui ha avuto due. Chii 3delNato da una famiglia di industriali piemontesi,...

