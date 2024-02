“Guida Michelin a Roma? Sarebbe un bel colpo Pronto a lavorare per un grande evento” Intervista allo chef Roy Caceres

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 13 febbraio 2024) «Sinceramente? La stellame l’aspettavo. Anzi, credo che questo posto ne meriti anche più di una. E, quindi, aspetto anche la seconda. E, perché no, magari anche la terza prima o poi». A parlare è loRoyin gran forma. D’altronde non è da tutti aprire un nuovo ristorante - Orma - e sei mesi dopo ricevere il più ambito riconoscimento internazionale. Arrivato a30 anni fa, locolombiano non sputa nel piatto in cui mangia, anzi. «Non credo che essere asia un limite per i riconoscimenti internazionali. I limiti ce li mettiamo noi. Chi non raggiunge certi obiettivi è perché molla prima. Cosa che io spero di non fare». Il progetto per rilanciareIl riferimento è al dibattitto, nato sul Gambero Rosso, che all’indomani della ...