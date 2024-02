Guerra ultime notizie Speaker Camera Usa | Repubblicani non voteranno legge su aiuti all’Ucraina Missili Houthi su nave mercantile greca | lievi danni

Sono trascorsi quattro mesi dallo scorso 7 ottobre, oltre 28mila vittime. Perché questa guerra non si riesce a fermare Lo abbiamo chiesto a Monica Minardi, presidente di Medici Senza Frontiere Italia ...Dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden all'Alto rappresentante per gli affari esteri europei Josep Borrell: tutti sono estremamente preoccupati per le conseguenze di un attacco via terra sulla pop ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, atteso per oggi un altro voto del Senato Usa su aiuti a Kiev. LIVE ...