Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di martedì 13 febbraio 2024)live dellatraoggi, martedì 13 febbraioprepara l’offensiva di terra nella città di Rafah, dove si contano almeno 1,4 milioni di profughi in fuga dall’assedio nel resto della Striscia di Gaza. Dopo i bombardamenti notturni in cui hanno perso la vita decine di palestinesi, Netanyahu ha promesso che “continuerà” la pressione militare per liberare altri ostaggi, dopo i due prigionieri recuperati nell’operazione di domenica notte. Lo Stato ebraico ieri ha negato l’ingresso alla relatrice Onu Francesca Albanese che ha accusato Tel Aviv: “Da due anni mi nega di fare il mio lavoro”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 13 febbraio 2024, sullatra

«Sempre più persone in giro per il mondo dicono apertamente che le operazioni di Israele sono sproporzionate, e che il numero di vittime causate è ... (open.online)

Israele insiste nel voler spostare i profughi in una «area ristretta». Già pronte 23mila tonnellate di tende e 140mila di cibo. Ma su web pubblica foto di una struttura in Moldavia ...Sono trascorsi quattro mesi dallo scorso 7 ottobre, oltre 28mila vittime. Perché questa guerra non si riesce a fermare Lo abbiamo chiesto a Monica Minardi, presidente di Medici Senza Frontiere Italia ...Le notizie di martedì 13 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Riportare a casa gli ostaggi ancora detenuti da Hamas resta, sostiene il presidente Usa, una «massima priorità» ...