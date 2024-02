“Guerra all' Onu di un regime” Albanese non arretra e attacca ancora Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Francescatorna a parlare in televisione. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, tornata alla ribalta delle cronache per il divieto di ingresso nella Striscia di Gaza impostole daa seguito delle sue dichiarazioni sul massacro del 7 ottobre, è stata intervistata da Andrea Pancani nel suo Coffee Break su La 7. Interpellata sulla notizia dice: “E' una non notizia nel senso che sono 16 anni chenon permette a chi detiene questo mandato di visitare il territorio palestinese occupato impedendoci di fare il nostro lavoro – racconta – la reazione del ministero degli affari esteri israeliano non è nuova”. Una reazione agli argomenti sollevati dall'che in diretta si difende: “Non c'è niente che giustifichi i crimini che sono stati commessi contro i civili ...