Guardia di Finanza | scoperti 139 lavoratori in nero o irregolari

(Di martedì 13 febbraio 2024) Arezzo, 13 febbraio 2024 – I Finanzieri del Comando Provinciale delladidi Arezzo, nell’ambito di una campagna di controlli finalizzati al contrasto dell'evasione fiscale e del lavoro “”, hanno recentemente concluso diverse attività nei confronti di imprese operanti nella fabbricazione di oggetti di oreficeria e gioielleria (come terzisti) e nel settore edilizio che impiegavano ben 139“in” o(di cui 1 minorenne). Nella prima ditta controllata, gestita da un bengalese e con sede nel Comune di Arezzo, i dipendenti, di nazionalità bengalese, indiana e pakistana, erano stati sorpresi intenti a lavorare, nel tardo pomeriggio di una giornata festiva, da una pattuglia del “117” del Gruppo di Arezzo. In particolare, i militari, attirati ...

