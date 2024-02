Green Med Expo & Symposium | dalla Campania l’evento di promozione della transizione ecologica

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dal 12 al 14 giugno, la Mostra D’Oltremare ospiterà un evento di grande rilevanza per lae per l’intero Sud Italia: ilMed. Questo evento, che nasce dall’unione tra ilMed, Italian Exhibition Group e Energy Med, si propone di diventare il principale appuntamento fieristico e convegnistico dedicato allanella regione.Med, di cosa si tratta Monica D’Ambrosio, event manager delMed, sottolinea l’importanza di questa nuova iniziativa, che unisce la componente formativa e di networking delMed ...

Per il web, troviamo come quotidiani principali ilrestodelcarlino.it, repubblica.it, lastampa.it e lanazione.it. Seguono all'interno della classifica ... (247.libero)

La Clinica Mediterranea di Napoli si “rifa’ il look ”. La storica struttura di Via Orazio sara’ a breve oggetto di un importante restyling estetico e ... (ildenaro)

l’Italia si conferma strategica nel Mediterraneo allargato per il suo ruolo di hub digitale con l’annuncio di Sparkle , operatore di servizi ... (formiche)

Quercus paga una cedola sottoforma di partecipazione agli utili, dopo due rimborsi anticipati di capitale, con il primo Green Bond emesso per ... (sbircialanotizia)

Sono sette i progetti in corso in Africa, America latina, Mediterraneo e Asia sudorientalle per invertire il degrado degli ecosistemi, che beneficieranno del sostegno tecnico e finanziario delle Nazio ...La Mostra d'Oltremare di Napoli ospiterà a giugno 2024 l'evento fieristico Green Med Expo & Symposium; focus su rifiuti, energia e acqua ...«Nessuno, né la Meloni né i ministri, ha risposto nel merito dei problemi che ho sollevato; ci auguriamo che questa settimana qualcuno, chiedendo un aiuto anche al ...