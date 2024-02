Grande Fratello | Vittorio eliminato Scoppia uno scontro in Casa dopo l’uscita del modello

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 13 febbraio 2024)è statoal televoto. La reazione dei gieffini.un battibeccodel gieffino, nel corso della nuova puntata andata in onda lunedì 12 febbraio quattro concorrenti hanno dovuto affrontare un nuovo televoto. Beatrice, Federico, Stefano equesta settimana sono stati in Nomination e finalmente hanno scoperto l’esito del televoto. Trae Stefano, il concorrente che questa sera ha dovuto abbandonare laè stato. Dentro lae in studio è calato il gelo ed il silenzio. In molti sono rimasti senza parole,in questi cinque mesi è ...