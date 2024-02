Grande Fratello | Vittorio eliminato nella puntata del 12 febbraio | tre concorrenti in nomination

Grande Fratello, ultime news e anticipazioni: Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares sono ai ferri corti per via di una litigata sul cibo.La presidente di Esselunga racconta il fondatore Bernardo: «Fece tanto per l’Italia, non accetto che ne venga svilito il valore. Un aggettivo per descriverlo Affettuoso. Il sabato, finito il giro dei ...Durante la puntata di lunedì 12 febbraio tante novità, a partire dal ritorno di Fiordaliso e fino all'annuncio inaspettato di Signorini: i momenti top e flop ...