Grande Fratello | un concorrente vuole abbandonare la casa ma il contratto lo blocca

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 13 febbraio 2024) Undelha rivelato di non riuscire più a rimanere nellapiù spiata d’Italia dopo tanti mesi e per le accuse ingiustificate che gli sono state rivolte, solo che a frenarlo ci sarebbe una clausola delche ha firmato con il reality. Infatti, non gli andrebbe a genio quanto imposto in caso di abbandono volontario. Cosa deciderà di fare?: inquilinolasciare laDurante e dopo la puntata deldi lunedì 12 febbraio 2024 Marco Maddaloni ha avuto delle discussioni e incomprensioni con Beatrice Luzzi e Sergio D’Ottavi a causa delle nomination per il forte scontro che sarebbe accaduto durante la gita organizzata dal GF con la ...