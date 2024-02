Grande Fratello | Perla riabbraccia la sorella Loana | “È la mia certezza | c’è stata sempre per me”

In alto il video con l'esperimento Dopo il siparietto "hot" tra Sergio e Greta, al Grande Fratello arriva Fiordaliso e si cambia tono. La ... (europa.today)

Perla al Grande Fratello 2024 Perla torna a parlare di Mirko. Dopo l’ultimo incontro nella casa, la ex concorrente di Temptation Island ha diverse ... (superguidatv)

Una bellissima sorpresa per Fiordaliso al Grande Fratello : la cantante incontra la Fiordaliso di 40 anni fa grazie all’intelligenza ... (superguidatv)

Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello 2023-2024 Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset ...Anita e Giuseppe sono legati da un'amicizia forte e particolarissima. Il loro rapporto è molto bello, ma un po' impari: Giuseppe, infatti, sembra riservare delle attenzioni un po' troppo morbose alla ...Grande Fratello, nell'ultima puntata Mirko Brunetti ha messo un po' alle strette Perla Vatiero ottenendo quelle risposte che tanto aspettava. Perla ha aperto un varco e presto i due ...