Grande Fratello | Perla | Mirko torna | quanto resta nella Casa

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per la gioia dei fan dei Perletti,Brunetti rientradel. L’ex partecipante di Temptation Island ha così modo di passare del tempo conVatiero e ciò avviene con la giornata dedicata all’amore. Infatti,nel reality show il giorno di San Valentino, precisamente nel corso della puntata in onda mercoledì 14 febbraio 2024. A fare questo annuncio è stato Alfonso Signorini,puntata di lunedì 12 febbraio.non è stata subito messa al corrente del fatto che avrà modo di trascorrere del tempo condi Cinecittà e non solo per qualche ora! Signorini l’ha assicurato e ha rivelato le tempistiche ...