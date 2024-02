Grande Fratello | Mirko torna nella casa | la decisione è ufficiale Ecco quando e perché

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 13 febbraio 2024) Erano mesi che si vociferava di un possibile nuovo ingresso didel. Tutte le volte che se ne è parlato però, nessuna indiscrezione ha mai trovato fondamento e l’ex fidanzato storico di Perla non ha mai fatto il tanto atteso secondo ingresso. Da osservatore esterno,ha continuato a commentare ildall’esterno, ma ormai anche i più speranzosi dopo le ultime infondate voci di gennaio avevano ormai perso la speranza. Ma proprio durante l’ultima puntata del GF andata in onda lunedì Signorini sgancia una bomba da ovazione.tornerà, è. E non solo Perla è allo ...