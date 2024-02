“Grande Fratello” | Mirko Brunetti rientrerà nella casa | la reazione di Perla Vatiero

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 13 febbraio 2024) News Tv, “”, dal reality arriva una nuova notizia bomba supuntata andata in onda ieri, lunedì 12 febbraio 2024, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato a sorpresa il ritorno didel “”. Ecco come ha reagito la sua ex fidanzata. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: “”, ripensamento disu: «Ecco cosa sento ora» Leggi anche: “”, chi è stato eliminato: l’annuncio di Alfonso ...