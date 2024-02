Grande Fratello | l’opinione di Anelante sulla trentacinquesima puntata

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ieri sera su Canale 5 è andata in onda ladel, il reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici nelle inedite vesti di opinionista. A commentarla oggi per noi c’è il nostro. Eccovi la sua opinione: ATTENZIONE: QUESTA OPINIONE E’ STATA PREVENTIVAMENTE APPROVATA DAL MIO AVVOCATO DI FIDUCIA! Sarò sincero. Io stasera mi aspettavo che Beatrice Luzzi salutasse la compagnia di botto, all’improvviso, nel bel mezzo di un blocco che neanche la riguardava, dopo un monologo atomico con cui inceneriva tutto e tutti rinviando il prosieguo ad altre sedi competenti. Il mio lato più romantico ed ingenuo ci sperava, anche se il mio lato sordido non ci credeva minimamente. Ed ecco che inizia il programma e… VOLEMOSE BBENE con la notizia di Beatrice che ...

