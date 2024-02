Grande Fratello | Giuseppe sta di nuovo male? L’indiscrezione  

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 13 febbraio 2024)Garibaldi sta di? Ecco cosa è emerso dall’ultima indiscrezioneGaribaldi è uscito dalla Casa pochi giorni fa a causa di un malore. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dai social del reality show di Canale 5. Il concorrente dopo esser stato diversi giorni sotto osservazione è rientrato ufficialmente nella Casa e sta proseguendo la sua avventura. Il giovane gieffino nella scorsa puntata in diretta ha rivelato come sta e cos’è accaduto nelle ore in cui ha lasciato la Casa.si trova nella Casa più spiata d’Italia dallo scorso settembre e pare che prima del malore, il concorrente non stesse seguendo una corretta alimentazione giornaliera. Leggi anche ...