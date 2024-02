Grande Fratello | esplode la guerra nella Casa | scontro furioso tra Beatrice e Grecia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tensione ai massimi livellidelacceso traLuzzi eColmenares Alta tensionedel. L’uscita di Vittorio Menozzi ha scatenato un putiferio all’interno del loft di Cinecittà. Nei minuti scorsi si è innescata una discussione molto accesa traLuzzi eColmenares ma non solo. Il tema centrale è ancora l’addio al reality di Vittorio Menozzi, che secondo la maggior parte dei gieffini sarebbe dovuta proprio al logoramento del rapporto con l’attrice. In realtà la Luzzi non ha mai nominato Vittorio, eha sottolineato come in realtà non abbia responsabilità per ...