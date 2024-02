Grande Fratello | Beatrice Luzzi voleva fuori Vittorio? Perla fa confessioni

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nella puntata di ieri delè stato eliminatoMenozzi. Tutti sono rimasti profondamente dispiaciuti, ma questo ha aperto la pista a delle nuove accuse contro. Alcuni concorrenti, infatti, hanno accusato la donna di essere stata la principale artefice dell'uscita del ragazzo. Lei si è molto arrabbiata, sta di fatto che ha intimato ai concorrenti di non azzardarsi a renderla colpevole anche di questa cosa. La discussione, poi, è proseguita anche questa mattina. Poco fa, su Mediaset Extra, è andata in onda una discussione in diretta traed altri concorrenti. La Vatiero ha fatto dellemolto forti sulla. Nello specifico, ha svelato alcune cose che la donna avrebbe ...

Sono trascorsi esattamente 5 mesi dalla prima puntata del Fratello, andata in onda lo scorso 11 settembre 2023. Mesi carichi di emozioni, tensioni, momenti divertenti ma anche da dimenticare. Alcune c ...Insomma, nelle parole di Perla sembra che si possano notare i ripensamenti per una storia d’amore che era nata molto prima del Grande Fratello. Poi ci si è messo il reality di mezzo e Greta, ad ...Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Fratello i concorrenti si sono confrontati in merito a quanto accaduto. Tra gli eventi degni di… Leggi ...