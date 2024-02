Grande Fratello | Anita Olivieri furiosa con Beatrice Luzzi | “Vittorio è uscito perché è andato contro di te!”

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’eliminazione diMenozzi avvenuta nella trentacinquesima puntata delha generato forti discussioni tra gli inquilini della Casa. La maggior parte dei concorrenti hanno ritenuto responsabile dell’esito del televoto, che nell’ultimo periodo aveva preso le distanze dal comportamento dell’ingegnere, che dal canto suo aveva preferito dedicare il suo tempo ad altre persone. Nonostante in cinque mesinon avesse legato particolarmente con gli altri inquilini ad eccezione proprio di(e Greta Rossetti, entrata più tardi), dopo la sua eliminazione quasi tutti sono sembrati scossi e dispiaciuti. Anche Grecia Colmenares, incalzata dalla, ha espresso il suo disappunto sottolineando che la colpa di ...

L'eliminazione di Vittorio Menozzi avvenuta nella trentacinquesima puntata del Grande Fratello ha generato discussioni tra gli inquilini ...Tensione al Grande Fratello dopo la puntata andata in onda in diretta. Un concorrente vuole lasciare il gioco ma...Continuano le polemiche nella Casa del ...La Rossetti è andata in crisi dopo l'uscita inaspettata dell'amico. Così si è confessata con Rosy, Marco e Perla, tentando di spiegare le sue scelte e paure.