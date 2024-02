Grande Fratello 2024 | Perla incontra la sorella Loana | “è il mio braccio destro | una mia certezza” | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una bella sorpresa perVatiero al: la concorrente riabbraccia in passerella latra le lacrime.Vatiero al: la sorpresa dellaAl2023 unaemozione per. Non si tratta di Mirko, ma a sorpresa arriva lache, in passerella, racconta il rapporto con la sua sorellina. “Il nostro rapporto è bassato sulla fiducia, nonostante non ci sentitissimo tutti i giorni, a noi bastava veramente poco per portare avanti il nostro rapporto. Lei è andata via di casa molto molto presto e per me è stata una grandissima mancanza, ...