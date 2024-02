Grande Fratello 2024 | l’amicizia speciale tra Giuseppe Garibaldi e Anita | “non è amore” | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 13 febbraio 2024), amicizia o? Alsi parla deltra. Dallo studio Alfonso Signorini ha una domanda per il bidello di Reggio Calabria: “per te c’è qualcosa che sconfina daltradizionale“, maprecisa “c’è unfraterno, che non va oltre. E’ nella mia indole comportarmi così, qui dentro abbiamo passato tanti momenti e questi hanno rafforzato il nostro rapporto. Non c’è nulla che va oltre, non mi sono mai fatto questa idea”. Ancheconferma che tra i due c’è solo una ...