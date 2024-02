Grande Fratello 2024 | il confronto tra Beatrice e Vittorio | è la fine di un’amicizia? | Video Mediaset

Terminato il Festival di Sanremo Mediaset prova a rialzare la testa in termini di ascolti: e lo fa a partire già da questa sera mandando in onda la ... (ilcorrieredellacitta)

Una bella sorpresa per Perla Vatiero al Grande Fratello : la concorrente riabbraccia in passerella la sorella Loana tra le lacrime. Perla Vatiero al ... (superguidatv)

Grande Fratello - Perla incontra la sorella : “Gravemente malata. Sofferenza e abbandono”

In alto il video di Loana, sorella di Perla “Nonostante non ci sentissimo tutti i giorni, a me bastava poco per portare avanti il nostro ... (europa.today)