Graduatoria collaboratori scolastici per supplenze fino a 10 giorni | su base volontaria | la proposta della Uil Scuola Rua

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per porre rimedio ad alcune situazioni anomale che talvolta si verificano nelle scuole che si ritrovano per pochiin difficoltà per l'assenza deila UilRua propone un'innovativa soluzione. L'idea è stata spiegata in diretta su Orizzontetv da Pasquale Raimondo, rappresentanteFederazione UilRua. L'articolo .