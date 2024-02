Governo | verso Cdm giovedì | si lavora a dl Pnrr ma strada in salita**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Si dovrebbe tenere, dopo il vertice Italia-Romania a Villa Doria Pamphili, il Consiglio dei ministri. Siper portare al tavolo anche il nuovo dl, ma lasarebbe ancora in salita con diversi nodi da sciogliere. Tra questi, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos, il concorso straordinario per i magistrati finalizzato a 'liberare' una quota parte dei nuovi posti per i giudici onorari. Nelle bozze circolate, ma smentite dal governo, era previsto in realtà un concorso in magistratura 'chiuso', ovvero riservato a una specifica categoria ad hoc, quella dei giudici e pm onorari. Ma era bastata la fuga di notizie a far scattare l'allarme, con l?Associazione nazionale magistrati pronta a dare battaglia (oggi la richiesta di un incontro al ministro Nordio). Negli ultimi giorni si sarebbe dunque ragionato sulla possibilità di ricorrere a un concorso 'aperto', con una quota destinata agli onorari.