Governo | Renzi | ‘Lollobrigida ministro perché cognato ma serve uno competente’

“Il governo sta affossando l’Italia. Noi siamo pronti a fare le barricate e non ci fare mo prendere in giro da questi squinternati”. Così il ... (orizzontescuola)

"Le ricordo una frase che Meloni disse a me quando ero al governo . C'erano due marò detenuti in India. Il mio governo riusci a ottenere innanzitutto ... (liberoquotidiano)

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Il mio governo ha tolto l'Imu, l'Irpef, l'Irap. Cosa ha fatto il governo Meloni, Lollobrigida e Salvini Ha reintrodotto per 248mln l'Ipef agricola, questo sei settimane fa ...Nonostante gli attacchi continui dell'ex premier, l'accordo Pd - renziani sembra sempre più vicino: asse congiunto contro Montanari ...Una mazzata a Giuseppe Conte sul caso Stellantis, ma anche un colpo a Giorgia Meloni sulla mancata programmazione per il Sud, dando ragione (ma non in toto) a Vincenzo De Luca nello scontro con ...