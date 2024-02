Google aggiorna l’interfaccia dello strumento per inviare feedback

L'aggiornamento di sistema Google Play di gennaio 2024 è in distribuzione per tutti in queste ore: ecco come aggiornare. L'articolo L’aggiornamento ... (tuttoandroid)

The post Google investe 25 milioni di euro in Europa nella formazione in intelligenza artificiale appeared first on Finaria.Google Gemini Advanced non convince, con molti utenti che si lamentano della sua inefficienza rispetto alla versione gratuita ...Google sta per introdurre nuove funzionalità che migliorano l'integrazione tra dispositivi Android, ispirandosi alle caratteristiche presenti sui dispositivi Apple, come iPhone e iPad.