Golf | Tiger Woods superstar del Genesis Invitational 2024 | ma torna anche il duello McIlroy-Scheffler per il numero 1

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dici, dici. La fondazione del quarantottenne californiano organizza l’evento, che ha una lunghissima storiadai tempi in cui era Los Angeles Open. Al Riviera Country Club, nel 1992,mise per la prima volta piede sul PGA Tour, sebbene da amateur. E, paradossalmente, questo torneo non l’ha mai vinto. Un destino che condivide con un altro grandissimo del, Jack Nicklaus. Il tema del suo ritorno occupa senz’altro una larga fetta della stampa specializzata, ma non è l’unico lato da seguire. Ce ne sono molti altri, a partire dal fatto che il campione uscente, Jon Rahm, non c’è e non ci sarà per un bel po’, visto che è passato con la LIV. Ma, soprattutto, a tenere inevitabilmente banco sarà l’ennesimo ...

What will Tiger Woods play in at Genesis Invitational Golfer ditches Nike for new brand

Tiger Woods unveiled his Sun Day Red brand — with its 15-striped tiger logo — ahead of this week's Genesis Invitational at the Riviera Country Club.

Genesis Invitational: How to watch, streaming, preview, tee times, and more

How can fans tune into the Genesis Invitational Here is everything you need to know about the tournament Tiger Woods hosts.

Tiger Woods draws opinions from fashion world after unveiling of his Sun Day Red apparel line

Woods introduced his lifestyle brand Sun Day Red on Monday evening the day after the Super Bowl and during the middle of Hollywood's awards season. He's transitioning to the next phase of his career ...