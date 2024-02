Gloria | Sabrina Ferilli è una diva alla deriva pronta al riscatto | con l' inganno | nella nuova Fiction in arrivo su Rai1

Sabrina Ferilli - Gloria (US Rai) In una tv dove slittamenti e rinvii sono quasi all’ordine del giorno, Sabrina Ferilli gioca d’anticipo. ... (davidemaggio)

Se non ci stanno i giocatori anche De Rossi non può fare i miracoli".Così ironicamente ha risposto Sabrina Ferilli, da tifosa romanista, alla richiesta di un commento sul nuovo ct della Roma Daniele ...Gloria, convinta di essere sprecata per la tv, nonostante sia amatissima grazie a una serie, punta al cinema; ma quando si rende conto che non è così semplice e riesce a trovare spazio solo in ...Ci sarà Sabrina Ferilli al prossimo Festival di Sanremo L'attrice ha rotto il silenzio spiegando la sua decisione sul tema.