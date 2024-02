Gli studenti stranieri in Lombardia sono 220mila | ma due su tre sono nati in Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024)più di 222 mila i giovani con cittadinanza nonna che studiano in: uno su quattro dei quasi 890 mila presenti in tutta. Per le istituzionianche se due su trequi. Tra le regioni con il maggior numero di alunni con una storia migratoria seguono l’Emilia-Romagna (dovecirca 106 mila) e il Veneto (96 mila). Ormai, solo in una scuola su sei del Paese ciesclusivamenteni. I daticontenuti nel 29° Rapporto sulle migrazioni, elaborato da Fondazione Ismu ...