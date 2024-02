Gli stipendi non salgono più | la contrattazione collettiva ferma al palo da anni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 febbraio 2024) Un aumento dei salari in Italia è “fisiologico”, ha detto negli scorsi giorni il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. E in effetti che glidebbano crescere è inevitabile, considerando che circa la metà dei contratti collettivi nazionali sono scaduti. In alcuni casi anche da molti. I rinnovi procedono a rilento, conndo ancora una volta che lanon funziona come dovrebbe, al contrario di quanto sostiene la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo cui è l’unica soluzione, al contrario del salario minimo. I dati parlano chiaro. Partiamo da quelli dell’Istat di dicembre: considerando i 73 accordi più rappresentativi, ben 29 sono in attesa di un rinnovo, lasciando scoperti il 52,4% dei dipendenti pubblici e privati. Secondo i calcoli del Cnel, ...