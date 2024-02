Gli statunitensi snobbano la carne di maiale L' inchiesta sugli errori della grande industria

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ladiha un problema: l’statunitense ne produce più di quella che viene consumata realmente e non si riesce a colmare il gap tra domanda e offerta. Come sostiene il Wall Street Journal, i giovani continuano a compraredi pollo e a snobbare invece quella di, consumata da una popolazione più anziana. Lo studioKansas State University. U.S. documenta una diminuzione del consumo disuina negli Stati Uniti del 9% rispetto a vent’anni fa, e registra un + 25% di produzione didirispetto a vent’anni fa, per l’appunto. L’suina ha creato un sistema così perfetto di produzione e trasformazione del prodotto in ...