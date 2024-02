Gli Oscar 2024 andranno in onda su Rai 1

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo andrà inla novantaseiesima edizione dei premi. Dopo anni di dominio nella sua distribuzione e messa inda parte di Sky Italia, quest’anno, . Come riportato giorni fa da Cinematografo, il primo canale del servizio pubblico nazionale trasmetterà la notte più importante per il cinema Hollywoodiano. Come poi ripreso anche da Badtaste, la notizia sembra essere quasi certa, con un co-streaming tra il primo canale e la piattaforma online di Rai Play.Ovviamente, la presenza della pellicola di Matteo Garrone Io Capitano nella cinquina che si contende il miglior film internazionale è il primo motivo di attrazione per la trasmissione dei premi da parte della Rai. Infatti, il film presentato in concorso all’80esima Mostra ...