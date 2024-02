Gli eccessi di James Gandolfini svelati nel libro di Mark Kamine

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nel nuovodi, On Locations: Lessons Learned from My Life On Set with The Sopranos and in the Film Industry, vengono narrati alcuni aneddoti riguardanti il set della famosa serie tv I Soprano. In particolare si parla degli atteggiamenti dell’attore, interprete del protagonista Tony Soprano. Sembra che i suoilo portassero ad essere particolarmente inaffidabile, presentandosi spesso sul set con ore di ritardo e in stato di alterazione. Inoltre l’attore, scomparso nel 2013, non viveva bene la fama e in particolare il fatto di essere ricordato per il ruolo di un mafioso sociopatico. Questo potrebbe avere portatoa una serie di atteggiamenti autodistruttivi, come quelli mostrati durante il periodo del divorzio dalla ...