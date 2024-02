Giustizia | Renzi | ' amici del Pd che vi è successo? Eravate garantisti'

Matteo Renzi era sul palco di Atreju a Roma, per partecipare al dibattito `Una Giustizia giusta: dialogo sulle riforme´. "Sono orgogliosamente non ... (247.libero)

"Dopo 46 anni, Acca Larentia resta una strage impunita e, proprio per questo, una ferita che non si può rimarginare" : a dirlo Tommaso Foti , ... (liberoquotidiano)

Attacco di Matteo Renzi dopo la querela da parte di Delmastro sulle sue parole sullo sparo di Capodanno e la squadra di Giorgia Meloni.Ormai è un format consolidato: tour in giro per l’Italia per incontrare i suoi elettori, presentazione del libro “Palla al centro” e firmacopie, discorso con tanto di countdown fissato a 45 minuti e b ...Il leader di Italia Viva a Siena per presentare il libro ’Palla al centro’, l’ha definito ’influencer di sinistra’. E sulla rinascita Mps dice: "Contenti che abbia un futuro, rischiava di soccombere d ...