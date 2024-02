Giustizia | Costa Az | ‘nostro voto al Senato sarà favorevole’

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Abrogazione abuso d'ufficio, tutela dei terzi nella diffusione delle intercettazioni, giudice collegiale per la custodia ... ()

Giustizia : Costa - ‘Nordio avvii azioni disciplinari dopo scambio persone a Milano’

Roma,2 feb. (Adnkronos) – “Lo arrestano sul posto di lavoro a Milano, lo tengono in carcere 4 mesi in esecuzione di una condanna che non ha mai ... (calcioweb.eu)