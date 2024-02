Giurdignano | 13enne cade dalla carrozzina a scuola e muore in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Hanno il cuore a pezzi i genitori di Angelo, ilche domenica è morto dopo cinque giorni di ricovero in. A causarne il decesso sarebbero state le conseguenze di una caduta all’uscita disu cui era costrettodistrofia muscolare. La morte sarebbe dovuta a una complicazione neurologica indotta dalle fratture alle tibie. Erano le 13.30 del 6 febbraio e nell’istituto che frequentava a, in provincia di Lecce, la campanella stava suonando. La voglia di tornare a casa era tanta. Accompagnato da un operatore sociosanitario che lo aiutava a spostarsi, ilè uscito dal plesso dell’istituto. Qualcosa, però, è andato storto e Angelo è caduto. Sembra non sia ...