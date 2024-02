Giugliano | proprietario di un bar reagisce a rapina e li fa scappare | ladri cadono da scooter nella fuga

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il raid, tuttavia, non è andato come sperato dai balordi: ildel locale ha reagito alle minacce dei, ingaggiando anche un corpo a corpo e facendoli poia mani vuote L'articolo Teleclubitalia.

Va in archivio la sedicesima giornata della Serie A 2023-2024, massimo Campionato italiano di calcio femminile. Il terzultimo turno prima della chiusura della regular season è stato caratterizzato dal ...Giugliano in Campania: Carabinieri arrestano topo d’appartamento: 56enne di Pianura già noto alle forze dell’ordine.I pulmini circolavano in strada senza alcuna omologazione, costituendo di fatto un pericolo per i bambini diretti a scuola ...