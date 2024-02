Giubileo – Sopralluogo congiunto in via della Stazione di Cesano tra il Campidoglio e la Commissione giubileo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Si è svolto ieri notte (12 febbraio), ilnotturno dell’assessore ai lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini (nella foto), in viadi, dove il 5 febbraio è iniziato il cantiere per la riqualificazione del manto stradale. Sul posto anche il presidente del Municipio XV Daniele Torquati, il PresidenteCapitolina Speciale “2025” Dario Nanni e il Responsabilestruttura “2025” di Anas Alessandro Malizia. Il quadrante a nord di Roma è interessato da un piano di riqualificazione che sta procedendo da mesi. In particolare, recentemente è stato concluso il rifacimentovia Braccianese e dopo i lavori su ...

Sono ormai nel vivo i lavori giubilari, dopo l’avvio delle grandi opere, Roma Capitale sta intervenendo in via dei Corridori nella zona di Borgo, ... ()

Si è svolto ieri notte (12 febbraio), il sopralluogo notturno dell'assessore ai lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini (nella foto), in via della stazione di Cesano, dove il 5 febbraio è i ...