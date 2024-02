Giovani violenti | quando l’aggressività diventa normalità

Sondaggio sulle relazioni intime tra adolescenti in Italia, realizzato da Save the Children in collaborazione con Ipsos e pubblicato nel rapporto “Le ragazze stanno bene Indagine sulla violenza di ge ...Indagine di Save the Children e Ipsos su relazioni sentimentali e violenza di genere in adolescenza. Il 17% pensa che in una relazione intima possa ...Gli scontri, avvenuti in due fasi, avevano visto prima il grave ferimento di due giovani e, circa due ore dopo, di un altro uomo.