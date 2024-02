Giovani e amore | Save the Children indaga su gelosia | intimità ed emozioni Il dossier choc su cosa pensano gli adolescenti

(Di martedì 13 febbraio 2024) Più di un adolescente su due (il 52%) in coppia dichiara di aver subìto, almeno una volta, comportamenti lesivi o violenti , quali essere chiamato con insistenza al telefono per sapere dove ci si trovava (34%); essere oggetto di un linguaggio violento, con grida e insulti (29%); essere ricattati per ottenere qualche non si voleva fare (23%); ricevere con insistenza la richiesta di foto intime...

Un'avventura estiva destinata a naufragare, come a quell'età capita spesso. Una relazione mai veramente interrotta, ritrovata vent'anni dopo, come succede più di rado. Lo racconta "Un amore", la nuova ..."L' Amore e la Passione che da sempre porto con me per l'Africa e per tutto ció che ruota intorno ad essa". Il destino di Marica D'Amico, pedagogista e cooperante, che dal 2005 si occupa di percorsi e ...