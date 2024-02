Giornata mondiale degli agrumi | al Giardino Torre di Capodimonte due giorni di incontri e laboratori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il 17 febbraio ricorre lae ildel Real Bosco dicelebra i frutti più preziosi della Real Fruttiera dei Borbone con “in Festa”: duedi, di degustazioni e visite guidate per conoscere l’Agrumeto storico del sito, nell’elencoAlberi Monumentali d’Italia dal 2021, le antiche cultivar e il vasto patrimonio botanico del. Proprio qui, nel 1816, in via sperimentale, fu introdotto il mandarino che nel 1840 fu descritto da Michele Tenore, direttore dell’Orto Botanico di Napoli, con il nome di Citrus deliciosa. Insieme ai mandarini secolari, il...