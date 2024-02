GIOCONDA! Lisa Vittozzi dipinge un capolavoro | campionessa del mondo nell’individuale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Risuona l’inno di Mameli a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, ma oggi come colonna sonora andrebbe bene anche il celeberrimo brano di Ivan Graziani “Monna” per celebrare l’impresa firmata da, che ai Mondiali 2024 di biathlon, dopo l’argento arpionato nella pursuit, domina la 15 km individuale grazie al mirabolante 20/20 al tiro (nelle prove individuali è a quota 49/50, col 98%!) e si va prendere l’oro, il primo iridato in una gara individuale in carriera conquistando l’undicesima medaglia tra Mondiali e Giochi Olimpici, con il quarto podio iridato individuale. La 29enne di Sappada non commette errori al tiro, sa aspettare il momento giusto al poligono per sparare (74° shooting time complessivo!) e mette in scena un crescendo rossiniano sugli sci, che culmina col terzo tempo totale:...