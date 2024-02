Giocatore di basket ucraino accoltellato a morte per strada

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 13 febbraio 2024) Un giovanissimo ragazzo di quasi diciotto anni ha perso la vita in Germania a causa di svariati colpi subiti da un gruppo di malviventi Continua purtroppo a tenere banco il conflitto tra Russia e Ucraina. Ormai da due anni, circa 720 giorni, arrivano sempre più spesso notizie terribili riguardo i cittadini del paese colpito da Putin. L’ultimo triste aggiornamento riguarda il 17ennediVolodymir Yermakov,nella città di Düsseldorf, in Germania. Camminava tranquillamente percon il suo compagno di squadra Artem Kozachenko, anche lui colpito e salvatosi miracolosamente. Al momento si trova gravemente ferito in terapia intensiva. Campo da pallacanestro – Notizie.com“Alla vigilia della prossima partita del club, due giovani giocatori di ...