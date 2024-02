Ginnastica ritmica | la serie A1 alle porte L’iridata Varfolomeev È la stella della Motto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una conferma di lusso per la Raffaello: anche quest’anno Darjadisputerà laA1 dicon la società viareggina, che ha chiuso al secondo posto gli ultimi due campionati. La 17enne fuoriclasse tedesca è campionessa del mondo con ben 5 medaglie d’oro vinte nell’ultima rassegna iridata di Valencia. Grazie a esibizioni di altissimo livello,lo scorso anno ha permesso alladi lottare per il titolo italiano. “Siamo felicissimi di portare avanti la collaborazione con Darja grazie alla suanatrice Julija Raskina”, dice la direttrice tecnica Donatella Lazzeri. “E’ una campionessa assoluta, che nonostante la giovanissima età vanta già un palmares straordinario. Averla in squadra è un’incredibile ...