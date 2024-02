Gigi D’Alessio su Geolier | “È stato più lui a fare un piacere al Festival che non il contrario”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 13 febbraio 2024)quest’anno è andato ospite aldi Sanremo per supportare(insieme a Gué Pequeno e Luché) durante la serata delle Cover. Un’esibizione che è entrata nella storia della kermesse perché fischiata dal Teatro Ariston nonostante sia stata premiata dalle tre giurie che l’hanno fatta vincere. Nonostante la vittoria di quella serata, come sappiamo,si è dovuto accontentare della medaglia d’argento aldi Sanremo perché è riuscito a conquistare il favore solo di una giuria su tre: il televoto. “Al ragazzo è toccato lo stesso destino che per il passato ha riguardato Nino D’Angelo e me” – le parole di– “ha vinto la serata delle cover perché la sala stampa quella sera ha votato ...