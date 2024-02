Giannetti | tante coincidenze con l’Inter oltre il nome | «Molto simpatica»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 febbraio 2024)è il protagonista assoluto di Juventus-Udinese terminata 1-0 con la grande gioia dei tifosi del. Il difensore bianconeroa chiamarsi Lautaro, in Argentina veniva chiamato “Pupi”. Insomma,con il mondo nerazzurro: una battuta rapida su DAZN dopo la partita.– Lautaro come il Capitano del, in Argentina lo chiamavano “Pupi” come Javier Zanetti,protagonista con un gol all’Allianz Stadium ci scherza: «La coincidenza di tutti questi rimandi al, In Argentina mi chiamavano “Pupi”». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...